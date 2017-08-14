У Києві поліцейські затримали батька за вбивство сина

Між родичами виник словесний конфлікт, внаслідок чого батько вдарив 35-річного сина ножем у груди. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Розпочато кримінальне провадження.

Подія сталася у квартирі будинку на проспекті Маяковського Деснянського району столиці. Від лікарів до правоохоронців територіального управління поліції надійшла інформація про смертельне ножове поранення місцевого мешканця.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво територіального управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що «швидку» викликав батько відразу після скоєного ним злочину.



Працівникам поліції пенсіонер повідомив, що напередодні між ним та 35-річним сином, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, виник словесний конфлікт. У розпалі сварки молодший вдарив батька кулаком в обличчя. Той, не стримавшись, вхопив ножа і вдарив ним у груди свого опонента, після чого відразу викликав «швидку».



Поліцейські встановили, що 61-річний киянин раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Зі слів затриманого, його син періодично випивав та піднімав на нього руку.



За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Затриманому суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.