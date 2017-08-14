У Львові чоловік власноруч затримав злодія, який його обікрав

Відкрито кримінальне провадження, 40-річному львів’янину загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У Сихівський відділ поліції звернувся 29-річний львів’янин.

Чоловік повідомив, що на проспекті Червоної Калини невідома особа заволоділа його гаманцем, в якому знаходились 100 доларів США та 900 гривень. Заявник наздогнав зловмисника та викликав поліцію.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 40-річний львів’янин. Його затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до чотирьох років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області