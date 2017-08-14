На Закарпатті легковик на чималій швидкості врізався у дерево, є поранені
На Закарпатті легковик на чималій швидкості врізався у дерево, є поранені
Поліція Виноградова з‘ясовує причини аварії, у якій постраждав місцевий мешканець
У результаті ДТП водій «ВАЗ-2107» отримав тілесні ушкодження. Обставини інциденту з‘ясовує поліція
Правоохоронці розпочали слідство за фактом отримання виноградівцем тілесних ушкоджень. Як уже вдалося з‘ясувати слідчим, чоловік, рухаючись селом Онок, на автомобілі «ВАЗ-2107», не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом.
У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму.
За фактом правопорушення наразі триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області