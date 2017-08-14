На Закарпатті легковик на чималій швидкості врізався у дерево, є поранені

На Закарпатті легковик на чималій швидкості врізався у дерево, є поранені

16:21 14.08.2017
На Закарпатті легковик на чималій швидкості врізався у дерево, є поранені

Поліція Виноградова з‘ясовує причини аварії, у якій постраждав місцевий мешканець

У результаті ДТП водій «ВАЗ-2107» отримав тілесні ушкодження. Обставини інциденту з‘ясовує поліція

Правоохоронці розпочали слідство за фактом отримання виноградівцем тілесних ушкоджень. Як уже вдалося з‘ясувати слідчим, чоловік, рухаючись селом Онок, на автомобілі «ВАЗ-2107», не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом.

У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму.

За фактом правопорушення наразі триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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