На Закарпатті легковик на чималій швидкості врізався у дерево, є поранені

Поліція Виноградова з‘ясовує причини аварії, у якій постраждав місцевий мешканець

У результаті ДТП водій «ВАЗ-2107» отримав тілесні ушкодження. Обставини інциденту з‘ясовує поліція

Правоохоронці розпочали слідство за фактом отримання виноградівцем тілесних ушкоджень. Як уже вдалося з‘ясувати слідчим, чоловік, рухаючись селом Онок, на автомобілі «ВАЗ-2107», не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом.

У результаті аварії водій отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму.

За фактом правопорушення наразі триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області