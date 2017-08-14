На Херсонщині матір під час штовханини поранила доньку ножем

У Дніпровське відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні, що туди доставлена 32-річна жінка. У неї діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Стан її здоров’я задовільний.

Поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілій спричинила її 51-річна мати. Жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Вона пояснила, що на кухні під час приготування вечері у неї з донькою виник конфлікт та бійка. В цей час мати тримала у руках ніж. Зі слів жінки, вони штовхали одне одну, під час чого донька нібито наштрикнулася на ніж. Потерпіла підтвердила слова матері.



Відкрите кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження» (карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років).



За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області