У Львові поліцейські затримали чоловіка та жінку за розбійний напад

У Львові поліцейські затримали чоловіка та жінку за розбійний напад

21:00 14.08.2017
У Львові поліцейські затримали чоловіка та жінку за розбійний напад

Цієї ночі, патрульні отримали повідомлення про розбій на вулиці Богдана Хмельницького.

За словами заявника чоловік 30-35 років та жінка приставили до його живота предмет схожий на пістолет, забрали сумку з документами та два телефони. На місце події приїхала тактична група патрульної поліції Львова та почала обстежувати прилеглі території. Потерпілий надав опис нападника, а також розказав, що в злочинця на нозі було татуювання.

Неподалік, на залізничній колії, охоронці правопорядку побачили двох осіб, які намагалися уникнути зустрічі з патрульними. Їх зупинили та побачили, що вони мають сумку, яка схожа за описом на викрадену. Під час поверхневої перевірки в осіб виявили речі заявника.

Предмета схожого на зброю при них не було. 36-річного чоловіка та 31-річну жінку доставили до Шевченківського відділу поліції. Заявник упізнав нападників та написав заяву. Справою передали слідчим.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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