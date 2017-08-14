На Вінниччині встановлені усі учасники конфлікту в Оратівському районі

Нагадаємо, 12 серпня у селі Осична Оратівського району з мисливської рушниці було прострілено колесо комбайна.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство з застосуванням зброї) поліцейські встановили 14 учасників земельного конфлікту. У затриманих вилучили мисливську зброю та набої.

Близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення, що в полі біля села Осична чути постріли. На місці події слідчо-оперативна група поліції встановила, що було пошкоджено колесо комбайна.

Внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав. Провівши першочергові слідчі та оперативні заходи, працівники поліції протягом 12 годин встановили усіх учасників інциденту.

Чотирнадцять осіб віком від 17 до 39 років - вихідці з різних областей України. Усі вони були доставлені до відділення поліції та допитані. У них вилучили 6 одиниць нарізної та гладкоствольної мисливської зброї.



Після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертиз буде надана остаточна правова оцінка діям кожного, підготовлені процесуальні документи для оголошення підозри у вчиненні злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

