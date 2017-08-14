Харківські поліцейські оперативно розкрили криваву різанину

О 01:55 до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги від будинку на вулиці Гвардійців Широнінців був доставлений 25-річний харків’янин.

У нього виявлено проникаюче колото-різане порання грудної клітини. Стан здоров'я середньої тяжкості.



Працівниками Московського відділу поліції встановлено, що потерпілий у стані алкогольного сп'яніння підійшов до торгівельного місця з продажу кавунів на вулиці Гвардійців Широнінців, де перебував його знайомий - 24-річний мешканець Харкова. На ґрунті неприязних відносин між ними виникла сварка, в ході якої 24-річний чоловік ножем наніс тілесні ушкодження опоненту в область грудної клітини.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

