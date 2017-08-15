У Харкові поліцейські затримали серійного грабіжника жінок

Харківські поліцейські затримали чоловіка, який нападав на жінок.

32-річний зловмисник ніде не працює та «заробляє» на життя злочинним шляхом.

До Індустріального відділу поліції звернулася 41-річна мешканка району та повідомила, що на вулиці Миру на неї напав невідомий. Чоловік зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном та швидко втік.

Оперативники швидко встановили підозрюваного. Ним виявився 32-річний мешканець району, який не має постійного місця роботи та знаходиться в скрутному матеріальному становищі. Чоловік також підозрюється у скоєнні ще одного грабежу. Зловмисник напав на 50-річну жінку та відібрав у неї золоті прикраси.



Чоловіка затримано та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області