У Харкові поліцейські затримали серійного грабіжника жінок

У Харкові поліцейські затримали серійного грабіжника жінок

02:00 15.08.2017
У Харкові поліцейські затримали серійного грабіжника жінок

Харківські поліцейські затримали чоловіка, який нападав на жінок.

32-річний зловмисник ніде не працює та «заробляє» на життя злочинним шляхом.

До Індустріального відділу поліції звернулася 41-річна мешканка району та повідомила, що на вулиці Миру на неї напав невідомий. Чоловік зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном та швидко втік.

Оперативники швидко встановили підозрюваного. Ним виявився 32-річний мешканець району, який не має постійного місця роботи та знаходиться в скрутному матеріальному становищі. Чоловік також підозрюється у скоєнні ще одного грабежу. Зловмисник напав на 50-річну жінку та відібрав у неї золоті прикраси.

Чоловіка затримано та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.