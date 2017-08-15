Київські поліцейські затримали гастролерів, який обкрадали офіси

Троє гастролерів приїхали з Одещини, їхній спільник - із Вінницької області.

Доведена їх причетність до чотирьох вчинення злочинів.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що по вул. Ярославів Вал обікрали ряд офісних приміщень. На місце події відразу направили слідчо-оперативну групу.

Під час відпрацювання оперативної інформації щодо аналогічних злочинів у інших районах столиці працівники відділу кримінальної поліції викрили чотирьох осіб із речовими доказами. Затриманими виявилися 29-річний мешканець Одеської області, раніше неодноразово судимий, 20-річний та 32-річна мешканці Одещини та 38-річний мешканець Вінницької області, раніше не судимі.



Під час допиту затримані пояснили, що двері до приміщень вони ламали фомками, а дівчина перебувала на вулиці і спостерігала, щоби ніхто не помітив їхні дії.



Працівники поліції відпрацьовують інформацію щодо причетності зловмисників до вчинення аналогічних злочинів.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.