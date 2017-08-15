У Києві затримали раніше судимомого за безжальне побиття людини

У Києві затримали раніше судимомого за безжальне побиття людини

05:00 15.08.2017
У Києві затримали раніше судимомого за безжальне побиття людини

Конфлікт виник під час застілля: зловмисник із кулаками накинувся на господаря квартири та жорстоко побив його. Розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини районного управління поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що по вул. Гончаренка з помешкання госпіталізовано чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу потерпілого, це - 58-річний місцевий мешканець. Його співмешканка розповіла, що весь вечір чоловіки розпивали спиртні напої, а потім почали сваритися і битися.

Під час відпрацювання прилеглої території співробітники Шевченківського управління поліції за підозрою у вчиненні злочину затримали раніше судимого 48-річного киянина.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу - домашній арешт. Санкція статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва
Ірина Сенишин

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