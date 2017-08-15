У Бердянську поліцейські затримали квартирного крадія-гастролера

Менше двох годин знадобилося працівникам Бердянського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, щоб розкрити квартирну крадіжку та затримати підозрюваного.

О пів на дванадцяту до Бердянського відділу поліції звернувся за допомогою мешканець вулиці Ялтинської. Чоловік повідомив, що з його будинку зник ноутбук.

Злодій проник до помешкання через відчинені двері.



В ході першочергових слідчо-оперативних заходів працівники карного розшуку встановили, що крадіжку скоїв раніше засуджений мешканець Луганської області, 1985 року народження.



Зловмисника затримано згідно ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років. На теперішній час затриманого перевіряють на причетність до скоєння інших крадіжок на території міста.