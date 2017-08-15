У Львові необачний чоловік серйозно поранив себе ножем

У Львові необачний чоловік серйозно поранив себе ножем

04:00 15.08.2017
У Львові необачний чоловік серйозно поранив себе ножем

У Залізничний відділ поліції зателефонували з лікарні швидкої медичної допомоги і повідомили, що до них доставлений 54-річний львів’янин з ножовим проникаючим пораненням у живіт.

Правоохоронці попередньо встановили, що потерпілий отримав його під час точіння кухонних ножів. За словами дружини, чоловік травмувався сам з власної необережності.

Наразі з’ясовуються обставини події.

Відкрите кримінальне провадження за ст..128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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