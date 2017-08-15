У Львові необачний чоловік серйозно поранив себе ножем
У Львові необачний чоловік серйозно поранив себе ножем
У Залізничний відділ поліції зателефонували з лікарні швидкої медичної допомоги і повідомили, що до них доставлений 54-річний львів’янин з ножовим проникаючим пораненням у живіт.
Правоохоронці попередньо встановили, що потерпілий отримав його під час точіння кухонних ножів. За словами дружини, чоловік травмувався сам з власної необережності.
Наразі з’ясовуються обставини події.
Відкрите кримінальне провадження за ст..128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області