Поліція Луганщини повідомила про розкриття двох навмисних вбивств

Оперативники Сватівського та Попаснянського відділів поліції викрили та затримали двох місцевих мешканців, які підозрюються у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілих. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Так, в суботу оперативники Сватівського відділу поліції викрили та затримали 53-річного місцевого мешканця, який через побутову сварку побив свого 70-річного тестя. Внаслідок отриманих травм у вигляді: закритої тупої поєднаної травми, закритої черепно мозкової травми, закритого перелому 6-9 лівого ребра, забою лівої легені, розриву шлунку та зачеревного крововиливу, пенсіонер помер у лікарні.

На пустирі у прифронтовому селі Комишуваха (Попаснянський район) поліцейські виявили оголений, закривавлений труп 53-річного місцевого мешканця. В ході оперативно-розшукових заходів у скоєнні злочину поліцейські викрили та затримали 33-річного місцевого мешканця. Зі слів затриманого під час розпиття спиртних напоїв між ним та потерпілим виникла сварка, яка переросла у бійку під час якої він наніс декілька ударів по голові своєму приятелеві. Після того коли побачив, що товариш вже не дихає, щоб відвести від себе підозру, відтягнув його на пустир та залишив у кущах.

Правопорушники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Дані факти внесені до ЄРДР та кваліфіковані за ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області