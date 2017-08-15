Прокуратура домоглась нового розгляду справи щодо катування 10-річної дитини

Прокуратура домоглась нового розгляду справи щодо катування 10-річної дитини

09:20 15.08.2017
Прокуратура домоглась нового розгляду справи щодо катування 10-річної дитини

Броварська місцева прокуратура Київської області, не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, внесла апеляційну скаргу на рішення Броварського міськрайонного суду області. 

Вказаним рішенням повернуто обвинувальний акт та клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно 3-х неповнолітніх хлопців, які у квітні поточного року в смт. Іванків вчинили хуліганські дії по відношенню до малолітньої дитини 10-ти років з особливими потребами, а також катували його та задовольняли свою статеву пристрасть неприродним шляхом, за ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 127.

Завдячуючи принциповій та активній участі прокуратури Київської області, Апеляційним судом Київської області задоволено апеляційну скаргу місцевої прокуратури та скасовано незаконну ухвалу суду, а також призначено новий судовий розгляд обвинувального акту.

Разом з тим, двом із обвинувачених неповнолітніх продовжено строк тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.