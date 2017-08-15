Прокуратура домоглась нового розгляду справи щодо катування 10-річної дитини

Броварська місцева прокуратура Київської області, не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, внесла апеляційну скаргу на рішення Броварського міськрайонного суду області.

Вказаним рішенням повернуто обвинувальний акт та клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно 3-х неповнолітніх хлопців, які у квітні поточного року в смт. Іванків вчинили хуліганські дії по відношенню до малолітньої дитини 10-ти років з особливими потребами, а також катували його та задовольняли свою статеву пристрасть неприродним шляхом, за ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 127.

Завдячуючи принциповій та активній участі прокуратури Київської області, Апеляційним судом Київської області задоволено апеляційну скаргу місцевої прокуратури та скасовано незаконну ухвалу суду, а також призначено новий судовий розгляд обвинувального акту.

Разом з тим, двом із обвинувачених неповнолітніх продовжено строк тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області