У Запоріжжі жінка загнала ножа чоловіку у груди, так його і застали патрульні
У Запоріжжі жінка загнала ножа чоловіку у груди, так його і застали патрульні
Днями, о 22:23 годині, патрульні поліцейські отримали виклик про сімейну сварку в одному з будинків на вулицю Вроцлавську.
Прибувши за вказаною адресою патрульні виявили потерпілого чоловіка з ножовими пораненнями, ручка ножа стирчала з його тулуба. Інспектори наказали йому не рухатись і всіляко підтримували з ним зв'язок.
Правоохоронці встановили, що між близькими родичами виник конфлікт, в ході якої жінка схопила ніж та нанесла чоловікові поранення у груди.
Чоловіка госпіталізували до міської лікарні для надання невідкладної допомоги.
На місце викликали слідчих Заводського відділку поліції.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя