Прокуратура Волині наполягає на арешті підозрюваного у вбивстві

Прокуратура Волині наполягає на арешті підозрюваного у вбивстві

10:00 15.08.2017
Прокуратура Волині наполягає на арешті підозрюваного у вбивстві

Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вбивство 43-річним неодноразово судимим уродженцем села Цегів Горохівського району 24-річного лучанина.

Увечері 11 серпня 2017 року на проїзній частині вулиці Карпенка-Карого у місті Луцьку нетверезий зловмисник  під час раптово виниклого конфлікту завдав своїй жертві удару ножем у груди. 

Потерпілий помер у лікарні. Чоловікові, якого затримали одразу після скоєння злочину, оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).

Нині правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про взяття зловмисника під варту. 

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області 

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