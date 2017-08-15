Прокуратура Волині наполягає на арешті підозрюваного у вбивстві

Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вбивство 43-річним неодноразово судимим уродженцем села Цегів Горохівського району 24-річного лучанина.

Увечері 11 серпня 2017 року на проїзній частині вулиці Карпенка-Карого у місті Луцьку нетверезий зловмисник під час раптово виниклого конфлікту завдав своїй жертві удару ножем у груди.

Потерпілий помер у лікарні. Чоловікові, якого затримали одразу після скоєння злочину, оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).

Нині правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про взяття зловмисника під варту.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області