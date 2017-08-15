На Київщині обстріляно автомобіль керівника організації “Авто Євро Сила”

Вчора о 23:30 годині до поліції надійшло повідомлення, що поблизу м. Біла Церква невідомі розстріляли автомобіль Олега Ярошевича. Потерпілий особисто в поліцію не звертався. Інформацію надав його знайомий.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та виявила в кюветі автомобіль. Потерпілий одразу ж зник з місця події та спілкувався з правоохоронцями виключно через аудіозв'язок.

За допомогою металошукача та за участі кінологічної служби було обстежено прилеглу територію. Жодних гільз виявлено не було.

На даний час з'ясовуються всі обставини події. Триває комплекс слідчих дій. Автомобіль буде направлено на відповідні експертизи.

Поліцейські намагаються встановити місцезнаходження потерпілого для отримання показів.

Встановлено, що попередньо він перебував у своїх родичів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області