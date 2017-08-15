Крихітна дитина обварилась окропом у Харківській області

Дворічний хлопчик був доставлений напередодні, о 18:10, до хірургічного відділення Зачепилівської ЦРЛ з опіками тулубу 1-2-го ступенів. Після надання медичної допомоги постраждалий був доставлений до Харківського обласного опікового центру. Стан здоров’я дитини лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Зі слів матері, дитина за місцем мешкання в селищі Леб’яже, залишившись на нетривалий час без нагляду дорослих, перекинув на себе електричний чайник з окропом.



Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

