Крихітна дитина обварилась окропом у Харківській області

Крихітна дитина обварилась окропом у Харківській області

10:40 15.08.2017
Крихітна дитина обварилась окропом у Харківській області

Дворічний хлопчик був доставлений напередодні, о 18:10, до хірургічного відділення Зачепилівської ЦРЛ з опіками тулубу 1-2-го ступенів. Після надання медичної допомоги постраждалий був доставлений до Харківського обласного опікового центру.  Стан здоров’я дитини лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Зі слів матері, дитина за місцем мешкання в селищі Леб’яже, залишившись на нетривалий час без нагляду дорослих, перекинув на себе електричний чайник з окропом.

Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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