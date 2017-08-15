На Львівщині п’яний водій за кермом збив літнього чоловіка

На Львівщині п’яний водій за кермом збив літнього чоловіка

20:30 15.08.2017
На Львівщині п’яний водій за кермом збив літнього чоловіка

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 19:20 на вулиці Грушевського в селі Сокільники, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді 90», 33-річний мешканець міста Золочів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на пішохода, 70-річного жителя Пустомитівського району.

Внаслідок автопригоди чоловіка госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «напружена масивна гематома верхньої третини правого стегна».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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