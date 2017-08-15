У Харкові двоє нетверезих буянів напали на патруль поліції

Близько 01-ї години ночі, на Бєлгородському шосе, 27/1 за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Hyundai Accent, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

У салоні транспортного засобу перебували двоє пасажирів, яких надзвичайно обурила зупинка авто та складання відносно його водія адміністративного протоколу за фактом керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Проте, самі громадяни, також, мали ознаки сп'яніння.

Пасажири влаштували сварку з правоохоронцями, яка переросла у бійку, внаслідок якої двоє патрульних отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до лікарні. Правопорушників затримали за фактом учинення дій передбачених ст. 345 Кримінального Кодексу України - "Насильство щодо працівника правоохороннного органу".

Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

Також, відносно 36-річного водія Hyundai Accent патрульні зібрали матеріал за фактом порушення чоловіком п. 2.5 Правил дорожнього руху України.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова