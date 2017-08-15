На Полтавщині рятувальники ледь встигли дістати живими двох людей з колодязя

О 13:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Анатолія Безроди у м. Лубни потребують допомоги двоє чоловіків, які спустилися до технологічного колодязя та втратили там свідомість.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події інформація підтвердилася.

Як з’ясувалося, працівник комунального підприємства, чоловік 1974 р.н. спустився до колодязя для проведення певних робіт та втратив свідомість, йому на допомогу спустився інший співробітник 1971 р.н., та теж знепритомнів.

Рятувальники за допомогою спецобладнання витягли потерпілих з каналізаційного колодязя та передали медикам. Їх оглянули і доставили до приймального відділення Лубенської комунальної центральної міської лікарні

До рятувальної операції залучалися 5 чоловік особового складу 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області