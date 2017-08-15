Кривава різанина на Херсонщині - тесть не стерпів образ від зятя

Кривава різанина на Херсонщині - тесть не стерпів образ від зятя

11:40 15.08.2017
Кривава різанина на Херсонщині - тесть не стерпів образ від зятя

У Бериславський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні, що туди доставлено 30-річного жителя одного з сіл. У чоловіка діагностували проникаючу рану черевної порожнини.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому наніс його 55-річний тесть, з яким поранений разом вживав спиртні напої. Зловмисник пояснив, що під час застілля зять його словесно образив, через це господар вдарив його ножем.

Наразі стан здоров’я потерпілого задовільний. Тесть затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження" (карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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