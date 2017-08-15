На Черкащині троє людей загинули під час жахливої ДТП

На Черкащині троє людей загинули під час жахливої ДТП

12:00 15.08.2017
На Черкащині троє людей загинули під час жахливої ДТП

Аварія сталася вчора близько двадцятої години на 157 км. автодороги Київ-Одеса, біля села Бузівка Жашківського району.

За попередніми даними, 32-річний водій автомобіля «Лада-Пріора», мешканець Жашківського району, скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес Віто», під керуванням 39-річного киянина.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці пригоди загинули водій автомобіля «Лада-Пріора» та двоє пасажирів автомобіля «Мерседес Віто».

Наразі встановлюються всі обставини трагедії та назначено ряд експертиз. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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