На Львівщині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево, є поранені

На Львівщині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево, є поранені

19:30 15.08.2017
На Львівщині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:15 на центральній дорозі в селі Скелівка, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса зі сполученням Львів – Добромиль, 59-річний мешканець Старосамбірського району, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом.

На момент ДТП в автобусі перебував один пасажир, 28-річний житель Старосамбірського району, який отримав тілесні ушкодження: «забій лівого колінного суглоба». Водія маршрутки госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита травма грудної клітки, закритий перелом ребер зліва, відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, закритий перелом кісток правої гомілки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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