У Львові юний скутерист травмував літню жінку та травмувався сам
У Львові юний скутерист травмував літню жінку та травмувався сам
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 15:30 на вулиці Патона у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій скутера «Viper», 18-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 61-річну мешканку Львова.
Внаслідок автопригоди жінку доставили у лікарню, у неї медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м’яких тканин грудної клітки». Скутерист отримав тілесні ушкодження: «струс головного мозку, забійні садна правого передпліччя та кисті».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області