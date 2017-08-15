У Львові юний скутерист травмував літню жінку та травмувався сам

У Львові юний скутерист травмував літню жінку та травмувався сам

17:30 15.08.2017
У Львові юний скутерист травмував літню жінку та травмувався сам

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 15:30 на вулиці Патона у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій скутера «Viper», 18-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 61-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінку доставили у лікарню, у неї медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м’яких тканин грудної клітки». Скутерист отримав тілесні ушкодження: «струс головного мозку, забійні садна правого передпліччя та кисті».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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