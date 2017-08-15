На Донеччині чоловіка судитимуть за мародерство у прифронтовій Мар’їнці

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2016 року 46-річний раніше судимий за умисне вбивство мешканець Харківської області звернувся до першого заступника керівника військово-цивільної адміністрації м. Мар’їнка з метою отримання дозволу на демонтаж обладнання власної автомобільної заправної станції.

Отримавши дозвіл, у цей же період, окрім демонтажу власного обладнання, користуючись нестабільною ситуацією у зоні проведення АТО, обвинувачений вирішив також демонтувати іншу АЗС, яка знаходилась неподалік.

До своєї протиправної діяльності зловмисник долучив знайомого (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження), а також кількох робітників, які не були посвячені у злочинні наміри чоловіків.

Правопорушники реалізували свій злочинний план, викравши чуже майно у великих розмірах на загальну суму близько 300 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка) прокуратурою Донецької області затверджено та направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області