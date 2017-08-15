На Харківщині вислухав вирок суду розбещувач малолітніх дівчаток

Дергачівський районний суд Харківської області підтримав позицію Дергачівської місцевої прокуратури та визнав винним 57-річного мешканця району у розбещенні неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України)

Як розповів перший заступник керівника місцевої прокуратури Олександр Цимбалюк, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Прокуратура довела у суді, що у липні 2016 року чоловік напідпитку йшов вулицею. В одному з дворів він побачив двох 7-річних сестричок. Зловмисник покликав дітей до себе за двір, взяв за руки та повів на кладовище, що розташоване поруч. Там чоловік розбещував дівчат.

"Крім того, у ході досудового розслідування слідчі встановили епізоди розбещення ще трьох неповнолітніх дівчат, вчинені у 2015-2016 рр., які також доведено у суді", - розповів О. Цимбалюк.

Наразі на вимогу прокуратури засуджений перебуває під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області