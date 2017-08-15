На Сумщині засуджено чоловіка, що порізав товарища, який вступився за жінку

Сумською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

За інформацією прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Андрія Кушніра, двоє чоловіків - жителів одного із сіл Сумського району відпочивали, розпиваючи спиртні напої.

Обвинувачений, будучи напідпитку, розпочав сварку зі своєю співмешканкою, під час якої пустив у хід кулаки. Проте, цього йому здалося замало і він взявся за ніж.

На захист жінки став другий чоловік.

Проте, намагаючись вгамувати обвинуваченого, отримав від останнього удар ножем у живіт.

За висновком експерта потерпілий отримав ушкодження у вигляді проникаючого ножового поранення черевної порожнини, поранення печінки та шлунку.

Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області