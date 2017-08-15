На Запоріжжі суд залишив під вартою злодіїв, що вимагали гроші у жителя Мелітополя

На Запоріжжі суд залишив під вартою злодіїв, що вимагали гроші у жителя Мелітополя

18:00 15.08.2017
На Запоріжжі суд залишив під вартою злодіїв, що вимагали гроші у жителя Мелітополя

Слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя продовжено строк тримання під вартою відносно чотирьох зловмисників, які у квітні місяці поточного року вимагали у приватного підприємця у м. Мелітополі грошові кошти.

Нагадаємо, наприкінці квітня поточного року п’ятеро осіб за попередньою змовою з застосуванням погроз насильства над потерпілим та знищення його майна, вимагали у нього грошові кошти за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності.

За результатами слідчих та розшукових дій чотирьох зловмисників затримано та їм оголошено про підозру за ч.2 ст. 189 КК України – вимога передачі чужого майна (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, пошкодженням та знищенням його майна та майна, що перебуває в його віданні.

На теперішній час у кримінальному провадженні триває досудове слідство.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області 

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