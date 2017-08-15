Прокуратура Миколаївщини домоглась перегляду справи щодо привласнення коштів

Суддею Центрального районного суду м. Миколаєва у грудні 2014 року ухвалено виправдувальний вирок у кримінальній справі за обвинуваченням двох осіб у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

У січні 2015 року державним обвинувачем на вказаний вирок внесено апеляцію.

Проте упродовж двох з половиною років суддею вчинялись дії, які перешкоджали перегляду вироку в апеляційному порядку, що унеможливило ухвалення остаточного рішення у справі, набрання ним законної сили, позбавило прокурора права на доступ до правосуддя, а виправданих – права на справедливий суд та правову визначеність.

На неодноразові звернення прокуратури Миколаївської області до судді щодо прийнятого за апеляцією рішення упродовж вказаного періоду відповіді не надходили і лише після останнього звернення у липні 2017 року кримінальну справу та апеляцію прокурора направлено до апеляційного суду Миколаївської області та призначено до розгляду на 10.10.2017.

Така протиправна поведінка судді у виді незаконної відмови в доступі до правосуддя, істотному порушенні норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків, безпідставному затягуванні та невжитті заходів щодо розгляду скарги протягом строку, встановленого законом є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Відтак прокуратура Миколаївської області звернулась до Вищої Ради правосуддя зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді.

Не виконання суддею своїх службових обов’язків завдало шкоди охоронюваним законом державним інтересам, оскільки порушило конституційні основні засади судочинства, загальні засади кримінального провадження, та стало підставою для внесення слідчим прокуратури області відомостей до Єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області