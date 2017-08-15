У Києві злодія засуджено за жорстокий напад на продавчиню квітів

Раніше судимий черкащанин зі спільником накинулися на власницю квіткової лавки та вкрали мобільні телефони, золоті прикраси, гроші і троянди.

Подія трапилась вночі у Солом’янському районі столиці. Зловмисник зі спільником помітили цілодобову квіткову крамницю. Чоловіки зайшли у приміщення кіоску та почали цікавитися вартістю товарів.

Поки продавець спілкувалась із одним із клієнтів, його раніше судимий товариш приставив до її шиї лезо ножа та почав вимагати гроші. У результаті жінка віддала золоті прикраси, інший зловмисник у цей час забрав гроші та більше сорока троянд.



Завдяки оперативній та злагодженій роботі правоохоронців одного із нападників затримали. Ним виявився черкащанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу, пограбування та злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, однак назвати особу співучасника та його місцезнаходження відмовився.



Вироком Шевченківського районного суду у місті Києві іноземця за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, засуджено до семи років та шести місяців позбавлення волі.

Окрім того, на підставі ст. 70 (Призначення покарання за сукупністю злочинів) приєднано невідбуту частину покарання попереднього вироку, а відтак нападник проведе наступні вісім років з половиною років у в’язниці.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення іншого співучасника злочину.