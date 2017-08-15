На Львівщині чоловік під час спроби самогубства стрибнув з мосту над дорогою

У Стрийський відділ поліції сьогодні, 15 серпня, близько опівночі надійшло анонімне повідомлення про те, що поруч з автомобільним мостом лежить молодий чоловік з тілесними ушкодженнями.

Як встановили правоохоронці, 29-річний житель району намагався покінчити життя самогубством, зістрибнувши з моста над автодорогою. Потерпілий знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Травмованого чоловіка доставлено в лікарню і госпіталізовано у реанімаційне відділення. Працівники поліції наразі з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Ольга Марцинюк,

Стрийський відділ поліції