На Київщині жінку забили на смерть за те, що заборонила курити

Раніше судимий чоловік до смерті забив молотком жінку, яка підібрала його на вокзалі та забезпечила оплачуваною роботу, після чого заволодів її автомобілем і обікрав будинок. Виніс звідти всі цінні речі - гроші, ювелірні коштовності та побутову техніку.

Вчора, як тільки надійшло повідомлення від чоловіка про зникнення його матері та крадіжку речей із її будинку у с. Хотів, поліція розпочала комплекс оперативно-розшукових заходів. 4 години знадобилося співробітникам Києво-Святошинської поліції та обласним оперативникам Управління карного розшуку щоб відшукати транспортний засіб – у столиці. Правоохоронці влаштували засідку та затримали викрадача.

Виявилося, що 29-річний житель Кіровоградської області перебував у розшуку за крадіжку. Упродовж 10 днів він неофіційно працював вантажником у приватного підприємця в с. Хотів. Молодик обурився на вказівку своєї начальниці не курити в приміщенні, схопив молоток і наніс їй 10 ударів по голові.

Бездиханне тіло жінки заховав у цеху, в непрацюючому промисловому холодильнику. Ретельно знищивши сліди злочину, заволодів автомобілем та поїхав до її помешкання, звідти викрав цінні речі.

На даний час речові докази вилучені. Підозрюваного затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області