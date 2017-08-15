Під час пожежі на Київщині трагічно загинула дитина. ФОТО

Під час пожежі на Київщині трагічно загинула дитина. ФОТО

15:40 15.08.2017
Під час пожежі на Київщині трагічно загинула дитина. ФОТО

15 серпня о 03:25 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку  в селі Літки у провулку Базарний.

На місце виклику направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари та СПК селищ  Літки, Рожни та Пухівка.

Першими прибули на місце пожежі  сільські пожежні з  Літок,  вогнем  було вже повністю охоплено житловий будинок та полум’я перекинулось на поруч розташований сарай.

Коли рятувальники почали гасити пожежу з’ясувалось, що  господарка будинку та її співмешканець перебували у дворі, а в будинку залишився   її син 2001 року народження. На жаль,  його тіло працівники ДСНС виявили  в дальній кімнаті вже після ліквідації пожежі. Також опіки отримав чоловік 1982 року народження.

Пожежу вдалось локалізувати  о 04:50 та повністю ліквідувати о 08:20. Внаслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок повністю та сарай на площі 20 м2.  Причина пожежі встановлюється.  

На ліквідацію пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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