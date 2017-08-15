На Рівненщині жінку судитимуть за навмисне вбивство чоловіка

На Рівненщині жінку судитимуть за навмисне вбивство чоловіка

20:00 15.08.2017
На Рівненщині жінку судитимуть за навмисне вбивство чоловіка

Сьогодні, 15 серпня, слідчі Головного управління Національної поліції в Рівненській області скерували до суду кримінальне провадження по обвинуваченню 24-річної рівнянки, яка скоїла умисне вбивство свого чоловіка.
Нагадаємо, восьмого лютого у Рівному жінка завдала численні смертельні ножові поранення чоловікові. Заховавши тіло у кладовці, зателефонувала матері, аби та погледіла двох внуків, бо їй терміново потрібно на відпочинок. Після скоєного злочину того ж дня опівночі покинула територію України та з аеропорту Бориспіль вилетіла до Єгипту.

Поліцейські у рамках діючого Кримінального процесуального кодексу України повідомили рівнянці про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

Підозрювану затримали компетентні органи Арабської Республіки Єгипет при оформленні деяких особистих документів.

Уночі, 25 травня, в аеропорт Бориспіль із Єгипту екстрадували жінку. І вже наступного дня Рівненський міський суд розглянув клопотання слідчої та обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб.
Слідчі слідчого управління скерували кримінальне провадження до суду з обвинувальним актом за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Жінка зараз утримується в СІЗО м. Рівне.

Тепер її долю вирішуватиме суд. Згідно із санкцією статті їй загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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