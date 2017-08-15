У Мелітополі під час потрійної ДТП постраждали троє людей

Близько 08:00 на регульованому перехресті вулиць Воїнів Інтернаціоналістів та Інтеркультурній в місті Мелітополь сталася дорожньо-транспортна пригода.

Водій автомобіля ВАЗ-2109 під час лівого повороту на вулицю Інтеркультурну зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2101 синього кольору, під керуванням мешканця Мелітополя 1988 року народження, який рухався в зустрічному напрямку.

Після цього ВАЗ-2101 відкинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101 бежевого кольору, під керуванням місцевого мешканця 1979 року народження.

Водій останнього легкового автомобіля мусив застосувати екстрене гальмування. В результаті водій мопеда «Дельта», який рухався за ним, не встиг загальмувати та вдарив авто.

В результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали три громадянина: пасажири автомобіля ВАЗ-2101 синього кольору - жінки 1981 та 1998 року народження, та водій автомобіля ВАЗ-2101 бежевого кольору.

На даний час встановлюються всі обставини та причини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області