На Закарпатті депутата судитимуть за збут важких наркотиків

Прокуратурою області спільно з слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області скеровано до Ужгородського міськрайонного суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, один із яких є депутатом Кідьошської сільської ради Берегівського району, за обвинуваченням у збуті наркотичних засобів у особливо великих розмірах (ч.3 ст.307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Берегівського району, раніше неодноразово засуджений (у тому числі за вчинення злочинів пов’язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин), вступив в злочинну змову з місцевим мешканцем - депутатом Кідьошської сільської ради щодо незаконного збуту 500 грам особливо небезпечного наркотичного засобу - «екстракційного опію».

Вночі 23 квітня 2017 року, після передачі вказаних наркотиків та отримання за це від громадян 7000 Євро, останні були викриті та затримані співробітниками УСБУ в Закарпатській області.

Відповідно до висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ МВС України виявлена речовина, містить у своєму складі морфін, кодеїн і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – концентратом з макової соломи (екстракційним опієм).

Маса концентрату з макової соломи (екстракційного опію) в перерахунку на суху речовину становить понад 427 грам, що становить особливо великий розмір та відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області