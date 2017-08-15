У Києві двох розбійників судили за жорстоке пограбування чоловіка

За участі Київської місцевої прокуратури №1 у Голосіївському суді оголошено обвинувальний вирок двом зловмисникам, які у під’їзді будинку у центрі столиці вчинили розбійний напад на чоловіка, спричинили йому тілесні ушкодження та відібрали понад 70 тис. гривень.

Нападниками виявилися двоє раніше засуджених мешканців Київської області, одному з яких на момент вчинення злочину було лише 18 років.

За результатами судового розгляду з урахуванням позиції державного обвинувача суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна одному з них, та 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна - іншому.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва