У Києві двох розбійників судили за жорстоке пограбування чоловіка

У Києві двох розбійників судили за жорстоке пограбування чоловіка

21:30 15.08.2017
У Києві двох розбійників судили за жорстоке пограбування чоловіка
За участі Київської місцевої прокуратури №1 у Голосіївському суді оголошено обвинувальний вирок двом зловмисникам, які у під’їзді будинку у центрі столиці вчинили розбійний напад на чоловіка, спричинили йому тілесні ушкодження та відібрали понад 70 тис. гривень.
 
Нападниками виявилися двоє раніше засуджених мешканців Київської області, одному з яких на момент вчинення злочину було лише 18 років.
 
За результатами судового розгляду з урахуванням позиції державного обвинувача суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна одному з них, та 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна - іншому.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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