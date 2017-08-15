На Тернопільщині молодик загнав чужу машину у кювет та побив власника

На Тернопільщині молодик загнав чужу машину у кювет та побив власника

22:00 15.08.2017
На Тернопільщині молодик загнав чужу машину у кювет та побив власника

26-річному жителю села Соколів Бучацького району поліцейські інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу – незаконне заволодіння чужим автотранспортом та нанесення тілесних ушкоджень. Зловмисник, будучи у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо чужої легківки, а господаря, який вимагав відшкодування за вирвані дроти із замка запалювання і пошкоджений бампер, добряче віддубасив. У конфліктній ситуації дісталося і сільському голові, проте останній відмовився писати заяву на кривдника.

Як з’ясували поліцейські, нетверезий соколівчанин вийшов з місцевого бару і перед закладом побачив припарковий транспортний засіб. Оскільки автівка не була зачинена – спокійно сів до салону і, вирвавши дроти із замка запалювання, рушив з місця.

Через декілька метрів на повороті кермо заблокувалося і передня частина чужих «Жигулів» опинилася в кюветі.

Власник, що прибіг на шум, побачивши побитий бампер і вирвані дроти, став вимагати, аби зловмисник компенсував йому збитки. Натомість отримав удар ногою в груди. Нетверезого односельця намагався спам’ятати і сільський голова, але і йому дісталося.

Якщо війт пробачив кривдникові рукоприкладство, то односелець із заявою звернувся до правоохоронців. Розпочато досудове розслідування.  

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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