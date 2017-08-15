У Дніпрі жінка під час сварки кинулась з ножем на рідного брата

Застілля двох родин перейшло у сварку, під час якої сестра схопила зі столу ніж та встромила брату в серце. Своєчасно надана медична допомога врятувала чоловікові життя.

Жінка сама зателефонувала до Шевченківського відділення поліції та повідомила, що вбила брата. На місце події до будинку по провулку Маковському виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Вони дізналися, що того вечора дві родини, які проживають разом в одному будинку, зібрались за столом.

Застілля не обійшлось і без спиртного. Випивши чимало горілки брат із сестрою почали сваритись. Розлютившись на брата жінка схопила зі столу ніж і встромила йому прямо в серце. Побачивши, що родич впав на підлогу, вона дуже злякалась та відразу ж викликала лікарів. Медики доставили його в лікарню.

Завдяки вчасно наданій допомозі потерпілий залишився живим. Лікарі встановили діагноз – проникаюче поранення грудної клітини зліва.

За даним фактом у Шевченківському відділенні поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Жінка затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмисниці загрожує покарання строком від 7 до 15 років позбавлення волі.



Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Дніпровського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

