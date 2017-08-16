В Одесі поліцейські затримали серійного грабіжника жінок

Днями патрульні отримали інформацію щодо пограбування у Київському районі міста.

У телефонній розмові 29-річна потерпіла пояснила, що на вулиці Космонавта Комарова до неї підійшов невідомий, зірвав з шиї золотий ланцюжок та швидко зник у невідомому напрямі.

Патрульні встановили прикмети зловмисника та розпочали пошуки. Під час обстеження прилеглої території правоохоронцям надійшло орієнтування на розшук та затримання зловмисника, який щойно, на вулиці Космонавтів, зірвав золоті прикраси з шиї 67-річної жінки. Прикмети зловмисника були такі ж, як і в першому випадку, окрім одного – він був одягнений в інші речі.



В подальшому, при ефективному застосуванні оперативних заходів, патрульні затримали підозрюваного чоловіка. В його особі обидві потерпілі впізнали нападника. Також інспектори знайшли одяг підозрюваного, який він після кожного нападу переодягав та приховував.



Пізніше правоохоронці встановили, що затриманий підозрюється принаймні у чотирьох пограбуваннях за день на території Київського та Малиновського районів міста.



29-річного підозрюваного доставили до відділку поліції та передали слідчим для подальшого з’ясування усіх обставин.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси

