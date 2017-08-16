На Запоріжжі за жорстоке пограбування остаточно засуджено жінку

За зухвалий злочин – розбій, поєднаний з проникненням до житла, скоєний відносно двох осіб, семи десятирічних жителів м. Пологи, які є інвалідами, мешканка Пологівського району В. отримала мінімальний строк, передбачений санкцією ч.3 ст.187 КК України – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З таким рішенням суду прокуратура не погодилась та оскаржила вирок Оріхівського районного суду щодо В. у апеляційному порядку.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами апеляційної скарги прокурора, та ухвалив новий вирок, за яким В. засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

При цьому встановлено, що обвинувачена раніше вже була неодноразово судима, у тому числі за аналогічні корисливі злочини. До помешкання потерпілих потрапила шляхом обману представившись працівником благодійної організації. Окрім того, злочин скоювала не сама, а з жителем м. Пологи Б., інвалідом 2 групи з дитинства, який займався пошуком грошей у будинку, поки В. била та погрожувала вбивством потерпілим.

Рецидив, скоєння розбійного нападу у стані алкогольного сп’яніння стосовно осіб похилого віку – ці обставини визнані судом обтяжуючими покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області