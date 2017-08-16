На Миколаївщині перед судом постане особа, яка 9 років ухилялася від слідства

Слідчим відділом прокуратури Миколаївської області закінчено досудове розслідування кримінального провадження за фактами незаконного затримання особи у 2008 році працівником Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, перевищення ним службових повноважень, що супроводжувалось насильством, і катування особи, збуту їй особливо небезпечного наркотичного засобу для його подальшого «виявлення» і «розкриття» тим самим злочину – зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу.

З часу вчинення кримінальних правопорушень підозрюваний перебував у розшуку і лише у травні 2017 року припинив ухилятися від слідства та суду.

Свою провину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 371 КК України, обвинувачений не визнав.

Водночас, судом у 2010 році уже визнано винним у вчиненні тих же злочинів його співучасника.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області