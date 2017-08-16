У Києві на хабарі затримали інспектора Центру зайнятості

Київською місцевою прокуратурою №6 спільно з Головним Управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області на одержанні 6 тис. гривень неправомірної вигоди затримано провідного інспектора відділу розслідувань страхових випадків Голосіївського районного центру зайнятості.

За вказані кошти службова особа обіцяла ліквідатору підприємства скласти позитивний акт про результати проведення перевірки щодо правильності нарахування та своєчасності сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зауважимо, що з метою приховання своїх злочинних дій державний службовець вимагала перерахувати грошові кошти на банк івський рахунок.

Інспектора центру зайнятості затримано «на гарячому» після передачі вказаного акту в обмін на квитанцію про перерахування обумовленої суми неправомірної вигоди.

Відомості про вказане правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва