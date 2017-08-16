На Вінниччині суд заарештував двох одеситів за озброєний напад

На Вінниччині суд заарештував двох одеситів за озброєний напад

04:00 16.08.2017
На Вінниччині суд заарештував двох одеситів за озброєний напад
Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що раніше судимі два одесита, 7 серпня, пограбували кредитну спілку  у Вінниці. Один із так званих "гастральорів" залишився поблизу кредитної спілки, а другий – вдягнувши капелюха, погрожуючи касирові предметом схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами в сумі 4140 грн., та разом з напарником  з місця злочину зник.
Того ж дня злочинців затримано.  Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України та обрано  запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 60 діб.
Перевіряться причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів на території Вінницької та інших областей.
За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.