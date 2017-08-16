На Вінниччині суд заарештував двох одеситів за озброєний напад

Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що раніше судимі два одесита, 7 серпня, пограбували кредитну спілку у Вінниці. Один із так званих "гастральорів" залишився поблизу кредитної спілки, а другий – вдягнувши капелюха, погрожуючи касирові предметом схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами в сумі 4140 грн., та разом з напарником з місця злочину зник.

Того ж дня злочинців затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 60 діб.

Перевіряться причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів на території Вінницької та інших областей.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області