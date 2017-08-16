У Харкові під час вуличної бійки серйозно поранено чоловіка

Працівники поліції Харкова встановлюють обставини побиття невідомими чоловіка.

Постраждалий звернувся з відповідною заявою до поліції Московського відділу поліції.

29-річний мешканець селища Фрунзе Харківського району розповів, що близько 22:30 в Харкові біля медичного комплексу, розташованого на Салтівському Шосе, невідомі в ході сварки нанесли йому тілесні ушкодження.

Того дня чоловік був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку.



В ході додаткового опитування встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння, у нього стався конфлікт з невідомими, який переріс у бійку.

Під час сутички один з невідомих вдарив заявника твердим предметом по голові, внаслідок чого потерпілий знепритомнів, а коли прийшов до свідомості виявив відсутність грошей у сумі 3 тисячі гривень, мобільний телефон та кросівки.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.



Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова

