У Харкові під час вуличної бійки серйозно поранено чоловіка

У Харкові під час вуличної бійки серйозно поранено чоловіка

00:06 16.08.2017
У Харкові під час вуличної бійки серйозно поранено чоловіка

Працівники поліції Харкова встановлюють обставини побиття невідомими чоловіка.

Постраждалий звернувся з відповідною заявою до поліції Московського відділу поліції.

29-річний мешканець селища Фрунзе Харківського району розповів, що близько 22:30 в Харкові біля медичного комплексу, розташованого на Салтівському Шосе, невідомі в ході сварки нанесли йому тілесні ушкодження.

Того дня чоловік був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку.

В ході додаткового опитування встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння, у нього стався конфлікт з невідомими, який переріс у бійку.

Під час сутички один з невідомих вдарив заявника твердим предметом по голові, внаслідок чого потерпілий знепритомнів, а коли прийшов до свідомості виявив відсутність грошей у сумі 3 тисячі гривень, мобільний телефон та кросівки.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова

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