У Борисполі патрульні затримали підлітків, які обстрілювали собак та людей

Близько опівночі патрульні поліцейські отримали виклик про те, що поблизу загальноосвітньої школи Борисполя невідомі порушують тишу.

Молоді люди шумно поводила себе на зупинці біля школи, а згодом один з них дістав предмет схожий на зброю та почав стріляти у собак та у водіїв моторолера.

Правоохоронці на місці події виявили схожих за описом громадян. Один з них одразу почав здійснювати руками неконтрольовані рухи, а законній вимозі поліцейського пройти поверхневий огляд чинив опір.

Все ж поліцейські під час поверхневої перевірки в одного із хлопців виявили предмет, схожий на пневматичний пістолет вже без набоїв. Виявилося, що всі неповнолітні.

На місце події викликали батьків даних осіб. У дорослих патрульні відібрали розписки, а небезпечну знахідку повернули дідусеві одного з учасників події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Борисполя