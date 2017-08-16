У Дніпрі поліцейські виявили жінку-наркодилера та вилучили в неї товар

У Дніпрі поліцейські виявили жінку-наркодилера та вилучили в неї товар

07:02 16.08.2017
У Дніпрі поліцейські виявили жінку-наркодилера та вилучили в неї товар

У Дніпрі поліцейські викрили наркодилерку з 14 шприцами опію ацетильованого.

Усього під час обшуку в квартирі на пр. Богдана Хмельницького у 52-річної жінки вилучили 125 мл. наркотичного засобу «опій ацетильований», розфасований у 14 медичних шприців різної ємкості.

Обшук провели працівники управління протидії наркозлочинності, слідства та прокуратури в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За цінами «чорного ринку» вартість вилученої речовини складає понад 10 тис. гривень.

Вилучений наркотик направили на дослідження до НДЕКЦ. Наразі оперативники встановлюють всі злочинні зв’язки підозрюваної та канали розповсюдження сильнодіючого наркотику.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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