Отруйне весілля на Львівщині відправило до медиків понад десяток людей

Отруйне весілля на Львівщині відправило до медиків понад десяток людей

09:00 16.08.2017
Отруйне весілля на Львівщині відправило до медиків понад десяток людей

У Золочівський відділ поліції напередодні, близько опівночі, надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про те, що до них звернулося семеро людей з харчовим отруєнням.

Усіх було госпіталізувано в інфекційне відділення з діагнозом: «харчова токсикоінфекція».

Правоохоронці встановили, що за медичною допомогою звернулися жителі району, серед них – 4-річна дитина. Найстаршому серед них 52 роки.

Зі слів хворих, вони могли отруїтись на весіллі в одному з сільських кафе-барів району.

Експерти встановлюють причини масового отруєння. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєннм) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами Наталії Магулки,
Золочівський відділ поліції

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