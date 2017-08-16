Отруйне весілля на Львівщині відправило до медиків понад десяток людей
Отруйне весілля на Львівщині відправило до медиків понад десяток людей
У Золочівський відділ поліції напередодні, близько опівночі, надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про те, що до них звернулося семеро людей з харчовим отруєнням.
Усіх було госпіталізувано в інфекційне відділення з діагнозом: «харчова токсикоінфекція».
Правоохоронці встановили, що за медичною допомогою звернулися жителі району, серед них – 4-річна дитина. Найстаршому серед них 52 роки.
Зі слів хворих, вони могли отруїтись на весіллі в одному з сільських кафе-барів району.
Експерти встановлюють причини масового отруєння. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєннм) КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.
За матеріалами Наталії Магулки,
Золочівський відділ поліції