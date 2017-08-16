Отруйне весілля на Львівщині відправило до медиків понад десяток людей

У Золочівський відділ поліції напередодні, близько опівночі, надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про те, що до них звернулося семеро людей з харчовим отруєнням.

Усіх було госпіталізувано в інфекційне відділення з діагнозом: «харчова токсикоінфекція».