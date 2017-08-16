У Львові поліцейські оперативно затримали кишенькового крадія
У Львові поліцейські оперативно затримали кишенькового крадія
У Галицький відділ поліції за допомогою звернувся 36-річний львів’янин.
Чоловік повідомив, що близько 11:30 під час проїзду в трамваї №2 у нього викрали мобільний телефон «Xiaomi». Сума завданих збитків становить шість тисяч гривень.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний львів’янин.
Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.
Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.
Проводиться досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області