У Львові поліцейські оперативно затримали кишенькового крадія

У Галицький відділ поліції за допомогою звернувся 36-річний львів’янин.

Чоловік повідомив, що близько 11:30 під час проїзду в трамваї №2 у нього викрали мобільний телефон «Xiaomi». Сума завданих збитків становить шість тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний львів’янин.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області